WTA Finals: Η Σαμπαλένκα πήρε μαζί της την Πεγκούλα στα ημιτελικά

Δημήτρης Ντζάνης
Η Σαμπαλένκα πήρε μαζί της την Πεγκούλα στα ημιτελικά
H Aρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την περσινή νικήτρια Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ και μαζί με την Τζέσικα Πεγκούλα συνεχίζουν από το «Στέφανι Γκραφ» γκρουπ στα ημιτελικά των WTA Finals στο Ριάντ.

Στο Ριάντ θα έχουμε νέα πρωταθλήτρια στα WTA Finals και για να είμαστε ακριβέστεροι από τις παίκτριες που πέρασαν στα ημιτελικά, καμία δεν έχει κατακτήσει στην καριέρα της τον τελευταίο σημαντικό τίτλο κάθε χρονιάς.

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη (6/11) ολοκληρώθηκε και το «Στέφανι Γκραφ» γκρουπ και οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών της Παρασκευής (7/11).

Στο πιο σημαντικό παιχνίδι η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την περσινή νικήτρια Κόκο Γκοφ με 7-6(5), 6-2 και φθάνοντας στις τρεις νίκες, προκρίθηκε στα ημιτελικά από την 1η θέση του ομίλου κι εκεί θα συναντήσει την Αμάντα Ανισίμοβα.

Η νίκη της παίκτριας από τη Λευκορωσία σήμανε αυτόματα και την πρόκριση για την Τζέσικα Πεγκούλα στα ημιτελικά, καθώς νωρίτερα η Αμερικανίδα είχε επικρατήσει επί της Τζασμίν Παολίνι με 6-2, 6-3 και με 2-1 νίκες πήρε τη 2η θέση στον όμιλο. Η Πεγκούλα στα ημιτελικά θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα, που προέρχεται από τρεις νίκες στο δικό της όμιλο.

Oι τελικές βαθμολογίες - Οι ημιτελικοί

«Σερένα Γουίλιαμς» γκρουπ

  • 1.Ριμπάκινα 3-0
  • 2.Ανισίμοβα 2-1
  • 3.Σβιόντεκ 1-1
  • 4.Κις 0-3


«Στέφανι Γκραφ» γκρουπ

  • 1.Σαμπαλένκα 3-0
  • 2.Πεγκούλα 2-1
  • 3.Γκοφ 1-2
  • 4.Παολίνι 0-2

Οι ημιτελικοί

  • Έλενα Ριμπάκινα - Τζέσικα Πεγκούλα
  • Αμάντα Ανισίμοβα - Αρίνα Σαμπαλένκα
