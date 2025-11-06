WTA Finals: Η Σαμπαλένκα πήρε μαζί της την Πεγκούλα στα ημιτελικά
Στο Ριάντ θα έχουμε νέα πρωταθλήτρια στα WTA Finals και για να είμαστε ακριβέστεροι από τις παίκτριες που πέρασαν στα ημιτελικά, καμία δεν έχει κατακτήσει στην καριέρα της τον τελευταίο σημαντικό τίτλο κάθε χρονιάς.
Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη (6/11) ολοκληρώθηκε και το «Στέφανι Γκραφ» γκρουπ και οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών της Παρασκευής (7/11).
Στο πιο σημαντικό παιχνίδι η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την περσινή νικήτρια Κόκο Γκοφ με 7-6(5), 6-2 και φθάνοντας στις τρεις νίκες, προκρίθηκε στα ημιτελικά από την 1η θέση του ομίλου κι εκεί θα συναντήσει την Αμάντα Ανισίμοβα.
Δείτε ΕπίσηςΤζόκοβιτς: Καραγκούνης, Χουάντσο και Γκραντ στο Telekom Center Athens για να τον απολαύσουν
Undefeated in the Stefanie Graf Group 💪@SabalenkaA defeats Gauff 7-6, 6-2 and books her ticket to the semifinals.#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/NCOllsRcuy— wta (@WTA) November 6, 2025
Η νίκη της παίκτριας από τη Λευκορωσία σήμανε αυτόματα και την πρόκριση για την Τζέσικα Πεγκούλα στα ημιτελικά, καθώς νωρίτερα η Αμερικανίδα είχε επικρατήσει επί της Τζασμίν Παολίνι με 6-2, 6-3 και με 2-1 νίκες πήρε τη 2η θέση στον όμιλο. Η Πεγκούλα στα ημιτελικά θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα, που προέρχεται από τρεις νίκες στο δικό της όμιλο.
The 2025 WTA Finals semifinals are set.
Elena Rybakina vs Jessica Pegula.
Amanda Anisimova vs Aryna Sabalenka.
Elena & Aryna both went 3-0 in the group stage.
Amanda & Pegula both went 2-1 in the group stage.
All 4 are playing incredible tennis.
Who wins the title? 🏆 pic.twitter.com/izkExCGv3u— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 6, 2025
Oι τελικές βαθμολογίες - Οι ημιτελικοί
«Σερένα Γουίλιαμς» γκρουπ
- 1.Ριμπάκινα 3-0
- 2.Ανισίμοβα 2-1
- 3.Σβιόντεκ 1-1
- 4.Κις 0-3
«Στέφανι Γκραφ» γκρουπ
- 1.Σαμπαλένκα 3-0
- 2.Πεγκούλα 2-1
- 3.Γκοφ 1-2
- 4.Παολίνι 0-2
Οι ημιτελικοί
- Έλενα Ριμπάκινα - Τζέσικα Πεγκούλα
- Αμάντα Ανισίμοβα - Αρίνα Σαμπαλένκα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.