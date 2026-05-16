Τέλος στην υπόθεση νίκη στον ημιτελικό, που αναβλήθηκε την Πέμπτη (15/5) λόγω κακοκαιρίας, έδωσε ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-2, 5-7, 6-4 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης στη Ρώμη και προκρίθηκε στον τελικό.

Ο αγώνας συνεχίστηκε από το 7ο game του τρίτο σετ, με τον Σίνερ να έχει προβάδισμα με ένα break (4-2). Ο Μεντβέντεφ κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του, ωστόσο δεν μπόρεσε να… σπάσει αυτό του αντίπαλου του.

Έτσι με συνεχόμενα holds από τους δύο αθλητές ο Νο.1 του κόσμου έκανε το 6-4 στο τρίτο σετ και πανηγύρισε τη νίκη που του έδωσε το εισιτήριο στον τελικό του ιταλικού Masters. Αντίπαλος του Σίνερ θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ στον τελικό.