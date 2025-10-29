Oι όμιλοι στα WTA Finals στο Ριάντ

WTA Finals: Οι όμιλοι στη φάση των ομίλων στο Ριάντ
Στο Ριάντ ολοκληρώνεται με τα WTA Finals η φετινή σεζόν στο γυναικείο τένις. Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας οι οκτώ κορυφαίες παίκτριες στο παγκόσμιο ranking θα διεκδικήσουν τον τίτλο στα WTA Finals, που αρχίζουν το Σάββατο (1/11) και θα ολοκληρωθούν επτά ημέρες αργότερα.
Την Τρίτη (28/10) έγινε η κλήρωση των δύο ομίλων, με την Κόκο Γκοφ να είναι η κάτοχος του τίτλου. Ντεμπούτο στα WTA Finals κάνει η Αμάντα Ανισιμόβα, με τις τέσσερις από τις οκτώ παίκτριες να προέρχονται από τις ΗΠΑ.
Τα WTA Finals γεννήθηκαν το 1972 με πρώτη νικήτρια την Κρις Έβερτ, πολυνίκης με οκτώ τίτλους είναι η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, ενώ από πέντε τίτλους έχουν πανηγυρίσει οι Στέφι Γκραφ και Σερένα Γουίλιαμς. Από τις παίκτριες που θα διαγωνιστούν φέτος στο Ριάντ, μόνο η Γκοφ και η Ίγκα Σβιόντεκ (2023) έχουν από μια κατάκτηση.
Οι όμιλοι - Τα χρηματικά έπαθλα
«Στέφανι Γκραφ» Γκρουπ
- 1.Αρίνα Σαμπαλένκα
- 3.Κόκο Γκοφ
- 5.Τζέσικα Πεγκούλα
- 8.Τζασμίν Παολίνι
«Σερένα Γουίλιαμς» Γκρουπ
- 2.Ίγκα Σβιόντεκ
- 4.Αμάντα Ανισίμοβα
- 6.Έλενα Ριμπάκινα
- 7.Μάντισον Κις
Τα χρηματικά έπαθλα
Κάθε νίκη στον όμιλο θα ισοδυναμεί με 200 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη, η νίκη στον ημιτελικό με 400 και στον τελικό με 500 βαθμούς, αντίστοιχα.
Συνολικά θα μοιραστεί χρηματικό έπαθλο 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα 12,4 να αφορούν το μονό και τα 3,1 το διπλό. Η νικήτρια στο απλό θα λάβει 2,54 εκατομμύρια δολάρια, η νίκη στον ημιτελικό θα ισοδυναμεί με 1,29 εκατ. δολάρια, η νίκη στον όμιλο με 355.000 δολάρια και η απλή συμμετοχή 340.000 δολάρια.
Η παίκτρια που θα κατακτήσει αήττητη τον τίτλο θα λάβει συνολικό ποσό 5,235 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η κατάκτηση με μια ήττα στον όμιλο κατεβάζει το έπαθλο στα 4,88 εκατ. δολάρια.
