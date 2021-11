Συγκλονιστική Σάκκαρη, πέρασε στα ημιτελικά του WTA Finals! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη τα κατάφερε και πέρασε στα ημιτελικά κερδίζοντας 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Μετά από μία συγκλονιστική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στα ημιτελικά του WTA Finals!

Kέρδισε με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 6-3) την Αρίνα Σαμπαλένκα σε 2 ώρες και 47 λεπτά, σε μία αναμέτρηση που βρισκόταν συνεχώς με την πλάτη στον τοίχο, αλλά με το απίστευτο πείσμα της έβρισκε πάντα λύσεις για να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που θα παίξει σε ημιτελικό ενός WTA Finals!

To πρώτο σετ ήταν το πιο δύσκολο νικηφόρο που έχει πάρει φέτος η Μαρία. Σε όλα τα service game της, με εξαίρεση το έκτο, η Σαμπαλένκα είχε break point αλλά και ένα set point στο υπέρ της 5-4, όμως η Μαρία κατάφερνε κάθε φορά να μένει ζωντανή και να πάρει τελικά το σετ στο tie break με την μαγκιά της.

To ίδιο έκανε και στο δεύτερο σετ όπου «έσβησε» τρία set point της αντιπάλου της, για να «λυγίσει» στο tie break και τα πάντα να κρίνονται στο τρίτο σετ όπου βρέθηκε να χάνει 3-1, αλλά πήρε πέντε συνεχόμενα games για να πάρει την ιστορική πρόκριση.

Η Σάκκαρη τελείωσε το ματς με 8 άσους, 8 διπλά λάθη, 8 μπρέικ και 70.6% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς, ενώ η Σαμπαλένκα σε ένα ακόμη ματς σέρβιρε τραγικά έχοντας 7 άσους, αλλά και 19 διπλά λάθη!

Με την πλάτη στον τοίχο, «καθάρισε» στο tie break

Με δύο διπλά λάθη της Σαμπαλένκα και δύο winner της Σάκκαρη, ήρθε break για την Ελληνίδα στο πρώτο game με το «καλημέρα». Η Λευκορωσίδα όμως το πήρε πίσω καθώς με δύο διπλά λάθη η Μαρία έχασε το δικό της service game και στη συνέχεια η Σαμπαλένκα με έναν άσο και έναν winner στο σερβίς της, πήρε προβάδισμα 2-1.

Η Μαρία έσωσε break point της αντιπάλου της και ισοφάρισε 2-2, αλλά η Σαμπαλένκα με love service game πήρε προβάδισμα 3-2.

Με δύο άσους έσωσε νέο break point η Ελληνίδα και έκανε το 3-3, όμως το Νο1 του ταμπλό έκανε το 4-3 με ωραίο μπάκχαντ winner στη διαγώνιο.

Ακολούθησαν δύο μπρέικ. Η Σαμπαλένκα σε δύο λάθη της Μαρίας προηγήθηκε με 5-3 και σέρβιρε για το σετ, όμως η Σάκκαρη με έναν winner δικό της και ένα διπλό λάθος της αντιπάλου της, μείωσε σε 5-4 και έμεινε στο σετ.

Η Σάκκαρη βρέθηκε να πρέπει να σώσει σετ πόιντ της Σαμπαλένκα στο σερβίς της και το έκανε, ισοφαρίζοντας σε 5-5, αλλά η Λευκορωσίδα με άσο στο σερβίς της έκανε το 6-5 στη συνέχεια. Η Σάκκαρη πήρε το επόμενο γκέιμ και το σετ πήγε σε tie break.

Εκεί με δύο άσους πήρε προβάδισμα 2-1 η Μαρία και με δύο διπλά λάθη της Σαμπαλένκα προηγήθηκε 4-1! Λάθος της Σαμπαλένκα και ένας άσος έφεραν πέντε σετ πόιντ για την Σάκκαρη που τελείωσε το σετ με 7-1 στο τάι μπρέικ!

Εσωσε τρία set point, αλλά ισοφάρισε η Σαμπαλένκα στο tie break

Η Μαρία κράτησε το σερβίς της, αλλά η Σαμπαλένκα το 0-30 εις βάρος της στο δεύτερο γκέιμ, το γύρισε με 4 επιστροφές άουτ της Μαρίας και ισοφάρισε. Η Σάκκαρη όμως με βαθιά χτυπήματα ανάγκασε σε λάθη την αντίπαλό της και πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 2-1.

Η Λευκορωσίδα ισοφάρισε εύκολα σε 2-2, αλλά η Σάκκαρη με καλό σερβίς την ανάγκασε σε αρκετά λάθη στη συνέχεια, για να γίνει το 3-2 υπέρ της Ελληνίδας.

Η Σαμπαλένκα απάντησε και έκανε το 3-3 και στη συνέχεια με στοπ βολέ έκανε το πρώτο break στο σετ, για να πάρει προβάδισμα 4-3.

Με love service game έκανε το 5-3 η Λευκορωσίδα και είχε δύο σετ πόιντ στο σερβίς της Μαρίας, που η Σάκκαρη όχι μόνο τα έσβησε, αλλά μείωσε σε 5-4.

Η Μαρία κατάφερε και πάλι να βρει λύση στο σερβίς της αντιπάλου της και να κάνει το break από δύο λάθη της Σαμπαλένκα για το 5-5. Ομως, το break αυτό πήγε χαμένο καθώς από δικά της αβίαστα λάθη το έσβησε η Σαμπαλένκα για να κάνει το 6-5 και να σερβίρει για το σετ.

Ομως ούτε εκεί τα παράτησε η Μαρία και έκανε το μπρέικ με αβίαστο λάθος σε άδειο γήπεδο από την Σαμπαλένκα και έστειλε το σετ στο tie break!

Εκεί η Λευκορωσίδα βρήκε τρίτο σετ πόιντ στο σετ στο 6-5, αλλά το έσβησε κι αυτό η Μαρία. Τελικά στο τέταρτο σετ πόιντ η Σαμπαλένκα τα κατάφερε και με winner πήρε το τάι μπρέικ με 8-6, οδηγώντας το ματς και την πρόκριση σε τρίτο σετ...

Τρομερή ανατροπή από 1-3 της Σάκκαρη

Με δύο διπλά λάθη της Σαμπαλένκα, η Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ το τρίτο σετ. Το ίδιο έκανε η Λευκορωσίδα όμως με χαμένο drop shot της Μαρίας στο δικό της σερβίς.

Η Σάκκαρη βρήκε δύο ευκαιρίες να κάνει κι άλλο break, όμως με το σερβίς της η Σαμπαλένκα το έσωσε και πήρε προβάδισμα 2-1.

Ακολούθησε κι άλλο break της Σαμπαλένκα από διπλό λάθος στο σερβίς της Μαρίας για το 3-1. Ομως κι εκεί το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης απάντησε! Μετά από τρεις ευκαιρίες για break, ανάγκασε σε λάθος την Λευκορωσίδα και μείωσε σε 3-2, σβήνοντας το προηγούμενο break που δέχτηκε.

Με love service game έκανε το 3-3 η Μαρία, και με νέο μπρέικ που ήρθε από δύο διπλά λάθη της Σαμπαλένκα και ένα χαμένο φόρχαντ, έκανε την ανατροπή για το υπέρ της 4-3!

Με επιστροφή άουτ της Σαμπαλένκα έκανε το 5-3 η Μαρία και με μπρέικ η Σάκκαρη ολοκλήρωσε την ανατροπή και πέρασε στα ημιτελικά όπου θα παίξει με την Κονταβέιτ.