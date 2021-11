WTA Finals: Πρώτη νίκη στο φινάλε για την Σβιόντεκ (vids)

H Ίγκα Σβιόντεκ έκλεισε με νίκη (7-5, 6-4) επί της Πάουλα Μπαντόσα στον όμιλο του WTA Finals στη Γουαδαλαχάρα. Η Μπαντόσα συνεχίζει και παίζει την Τρίτη με την Μουγκουρούθα στον ημιτελικό.

Έστω και στο φινάλε του ομίλου η Ίγκα Σβιόντεκ πέτυχε την "παρθενική" της νίκη στο WTA Finals της Γουδαλαχάρα.

Η 20χρονη Πολωνή μετά από τις ήττες της από την Σάκκαρη και την Σαμπαλένκα επικράτησε με 7-5, 6-4 της Πάουλα Μπαντόσα η οποία πριν από το παιχνίδι είχε προκριθεί ως πρώτη στα ημιτελικά.

Η Σβιόντεκ μένει φυσικά εκτός συνέχειας ενώ η Μπαντόσα θα παίξει με την Μουγκουρούθα την Τρίτη στον ημιτελικό.

Πλέον όλοι περιμένουμε στις 03:30 (Cosmote Sport 9) τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Αρίνα Σαμπαλένκα που θα κλείσει τη φάση των ομίλων.

Η νικήτρια θα παίξει στον ημιτελικό με την Ανέτ Κονταβέιτ.

