WTA Finals: Στα ημιτελικά η Μουγκουρούθα, κέρδισε την Κονταβέιτ

Η Γκαρμπίν Μουγκουρούθα επικράτησε με 2-0 σετ της Ανέτ Κονταβέιτ και θα είναι η δεύτερη Ισπανίδα που θα μπει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Δύο στις τέσσερις ημιφιναλίστ του WTA Finals θα είναι Ισπανίδα. Μετά την Πάουλα Μπαντόσα και η Γκαρμπίν Μουγκουρούθα εξασφάλισε θέση στην 4αδα μετά την επικράτησή της επί της Ανετ Κονταβέιτ με 2-0 σετ (6-4, 6-4).

H Ισπανίδα με 7 άσους και 80% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, κατάφερε να κάνει από ένα μπρέικ σε κάθε σετ και να φτάσει στη νίκη, που της έδωσε την πρόκριση με ρεκόρ 2-1 νίκες στον όμιλο, όσο είχε και η Πλίσκοβα. Οι δυο τους μαζί με την Κονταβέιτ βρέθηκαν σε τριπλή ισοβαθμία από την οποία χαμένη βγήκε η Πλίσκοβα εξαιτίας της ήττας της με 2-0 από την Εσθονή.

