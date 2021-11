WTA Finals: Επική ανατροπή της Πλίσκοβα που έμεινε "ζωντανή" για την πρόκριση (vids)

H Καρολίνα Πλίκοβα απώλεσε με 6-0 το 1ο σετ από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα αλλά επικράτησε με 0-6, 6-4, 6-4 και θέλει νίκη της Κονταβέιτ επί της Μουγκουρούθα για να περάσει στους "4" του WTA Finals.

Απίστευτη ανατροπή της Καρολίνα Πλίσκοβα η οποία έχει πολλές ελπίδες να είναι στους "4" του WTA Finals.

Στον τσέχικο "εμφύλιο" με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε με 0-6, 6-4, 6-4 και έφτασε τις 2 νίκες στον όμιλο αφού είχε κερδίσει και την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα με 2-1 σετ.

Locked The No.3 seed @KaPliskova fights back from a set down against fellow Czech Krejcikova. #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/yqWDW3qlWN

Πλέον πρέπει στις 03:30 η Ανέτ Κονταβέιτ να επικρατήσει στα 2 ή στα 3 σετ της Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα για να περάσει ως 2η η Πλίσκοβα.

Με νίκη της Μουγκουρούθα η Ισπανίδα θα προκριθεί μαζί με την Κονταβέιτ.

Το 1ο σετ ήταν μονόλογος της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) και με δυο ακόμη μπρέικ (3-0, 5-0) έφτασε σε σημείο να σερβίρει για το σετ και έφτασε στο 6-0.

Czech it out @BKrejcikova takes the opening set 6-0 in under 30 minutes!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/y7WzYJrHJr