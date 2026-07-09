H Νόσκοβα «υπέγραψε» τον τσεχικό τελικό στο Wimbledon!

Η Λίντα Νόσκοβα νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 σετ και με αντίπαλο την Καρολίνα Μούχοβα η Τσεχία θα αναδείξει τη φετινή πρωταθλήτρια στο Wimbledon.

H Τσεχία, ένα έθνος με πληθυσμό πάνω κάτω όπως η Ελλάδα, θα έχει δύο παίκτριες στον τελικό του απλού γυναικών στo Wimbledon το Σάββατο (11/7)!

H Λίντα Νόσκοβα νικώντας τη Μάρτα Κότισουκ από την Ουκρανία με 6-4, 6-4 «κλείδωσε» τον τσεχικό τελικό, καθώς νωρίτερα η Καρολίνα Μούχοβα είχε επικρατήσει στα τρία σετ επί της Κόκο Γκοφ.

Η είκοσι ενός ετών Νόσκοβα προκρίνεται για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam και για πρώτη φορά στην ιστορία του Wimbledon δύο παίκτριες από την Τσεχία θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο απλό γυναικών.

Linda Noskova sealing a spot in the Wimbledon final 👏 pic.twitter.com/A0XfluqEsO July 9, 2026

Κάτι που στην ιστορία του All England Cup έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις με παίκτριες από τις ΗΠΑ και τελευταίο παράδειγμα της αδελφές Γουίλιαμς, τη Βένους να γίνεται πρωταθλήτρια το 2008 και τη Σερένα να ακολουθεί το 2009.

Η Κόστιουκ θεωρητικά είχε τον πρώτο λόγο, η παίκτρια από την Ουκρανία είχε πολλούς περισσότερους winners, 22 έναντι μόλις έξι, όμως έμεινε εκτός τελικού. Η Νόσκοβα πέτυχε τρία καθοριστικά break, με το πρώτο έκλεισε το 1ο σετ, είδε το δικό της σερβίς να «σπάει» μόνο μια φορά και κάπως έτσι πέρασε στον πιο σπουδαίο τελικό της καριέρας της.

Οι δύο φιναλίστ έχουν αναμετρηθεί μόλις μια φορά στο tour, ήταν στο περσινό US Open και στον 3ο γύρο και τη Μούχοβα να επικρατεί με 6-7(5), 6-4, 6-2. Η Νόσκοβα με τη νίκη της ανέβηκε στο Νο.8 του κόσμου, με κατάκτηση του τίτλου θα περάσει τη Σβιόντεκ στο Νο.7!