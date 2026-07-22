Στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Φαμαλικάο θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής με την Ελπίδων επιθετικός Γιώργος Κούτσιας.

Ο Γιώργος Κούτσιας αποχαιρετάει την Ελβετία και τη Λουγκάνο. Ο 22χρονος (8/2/04) πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ παραχωρήθηκε στην πορτογαλική Φαμαλικάο.

Ο Κούτσιας, ο οποίος έχει 25 ματς και 10 γκολ με την Ελπίδων, στη Λουγκάνο είχε καλή παρουσία με 59 παιχνίδια, 14 γκολ και 4 ασίστ. Είχε συμβόλαιο με τη Λουγκάνο έως το 2028 και αρχικά η ομάδα του είχε απορρίψει την πρόταση της Φαμαλικάο, αλλά ο παίκτης επέμενε να μετακομίσει στην Πορτογαλία κι έτσι η μεταγραφή έγινε.

Ο Κούτσιας στον ΠΑΟΚ είχε 12 ματς με την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια έπαιξε στον Βόλο σε 23 αγώνες, σημειώνοντας 5 γκολ και 1 ασίστ. Κατόπιν, ήρθε η πρόταση από τη Σικάγο Φάιρ και στο MLS κατέγραψε 65 αγώνες με 7 γκολ και 3 ασίστ.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην Ελβετία για τη μεταγραφή:

«Η Λουγκάνο θα πρέπει να τα βγάλει πέρα ​​χωρίς τον επιθετικό Γιώργο Κούτσια από την ερχόμενη σεζόν. Ο Έλληνας παίκτης μετακομίζει στη Φαμαλικάο της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με τη Blick, ο Κούτσιας έχει ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του στη Λουγκάνο. Το ποσό της μεταγραφής είναι άγνωστο, αλλά δεδομένης της εκτιμώμενης χρηματιστηριακής του αξίας που ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ, είναι πιθανό να είναι ένα επταψήφιο ποσό. Η Blick αναφέρει επίσης ότι όλες οι απαιτήσεις του έχουν ικανοποιηθεί πλήρως.

Ο Κούτσιας έφτασε στο Τιτσίνο δανεικός από τους Σικάγο Φάιρ τον Ιανουάριο του 2025 και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Στη συνέχεια, η Λουγκάνο υπέγραψε τον επιθετικό μόνιμα (με ελεύθερη μεταγραφή) για το δεύτερο μισό της σεζόν. Κατά τη διάρκεια αυτών των 18 μηνών, ο Κούτσιας πραγματοποίησε 59 εμφανίσεις για τη Λουγκάνο, πετυχαίνοντας 14 γκολ».