Σίνερ σε Αλκαράθ: «Θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι αυτός που είσαι» (vid)

Ο Γιανίκ Σίνερ μετά την κατάκτηση του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα του στάθηκε στον αντίπαλό του, Κάρλος Αλκαράθ πλέκοντάς του το εγκώμιο.

Ιστορία έγραψε ο Γιανίκ Σίνερ κατακτώντας για πρώτη φορά το Wimbledon. Ο Ιταλός επικράτησε στον τελικό του Κάρλος Αλκαράθ με 3-1 και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή έπλεξε το εγκώμιο του Ισπανού αντιπάλου του αναφέροντας τα εξής: «Θέλω να ξεκινήσω με τον Carlos. Για ακόμα μια φορά ένα εκπληκτικό τουρνουά, αλλά κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι αυτός που είσαι. Είναι πολύ δύσκολο να σε αντιμετωπίζω, αλλά όπως είπες έχουμε μια υπέροχη σχέση εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου χτίζουμε ένα μεγάλο rivalry. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε δίπλα μας τις καλύτερες ομάδες που μπορούμε να έχουμε. Συνέχισε έτσι, θα κερδίσεις πολλές φορές αυτό το τρόπαιο. Ήδη έχεις 2 τέτοια (γέλια)».

Jannik Sinner to Carlos Alcaraz after beating him in Wimbledon final



“Thank you for the player you are. Keep going. Keep pushing. You’re gonna hold this many times.. you already have 2” 😂



