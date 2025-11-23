Ο Παναθηναϊκός με άνεση το Παλαιό Φάληρο για το επτά στα επτά

Ο Παναθηναϊκός νίκησε το Παλαιό Φάληρο με 16-3 και συνεχίζει την απόλυτη πορεία του στην α' φάση της της Waterpolo League ανδρών.

Σε ρυθμούς ρελαντί, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια άνετη επικράτηση επί του Παλαιού Φαλήρου με 16-3 στο Σεράφειο κολυμβητήριο, και διατήρησε το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα της Waterpolo League Ανδρών.

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν άνετα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου και με το επτά στα επτά βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς, ενώ έχουν κι έναν αγώνα λιγότερο, εντός έδρας με τον Πανιώνιο (10/12).

Με πλουραλισμό στην επίθεση και γρανιτένια άμυνα , το «τριφύλλι» κυριάρχησε απόλυτα από το ξεκίνημα και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο και αύξανε τη διαφορά στο σκορ μέχρι το φινάλε. Κορυφαίος σκόρερ του ο Παπασηφάκης με 4 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-1, 3-1, 4-0.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ