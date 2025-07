Μπορεί να ηττήθηκε στον μεγάλο τελικό του Wimbledon, αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν... ιππότης στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της απονομής.

To πρώτο του τίτλο στο Wimbledon κατέκτησε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό της διοργάνωσης με 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, με τον Νο.2 του κόσμου να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον νέο κάτοχο του τροπαίου στον λονδρέζικο θεσμό.

Ο νεαρός Ισπανός παραδέχθηκε την ήττα του, συγχαίροντας τον Ιταλό για το επίτευγμα του. Ο 22χρονος έκανε αναφορά στο rivarly τους και έκανε ξεκάθαρο στον Ιταλό πως μαζί του βελτιώνεται συνέχεια.

Φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει για τους ανθρώπους που έχει γύρω τους, τονίζοντας πως είναι υπέροχο να τους έχει μαζί του σε αυτό το ταξίδι.

«Πάντα είναι δύσκολο να χάνεις, ακόμα και όταν είσαι στον τελικό, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να συγχαρώ τον Jannik, για μια ακόμα φορά. Σε συγχαίρω σχεδόν κάθε εβδομάδα

Κέρδισες πανάξια το τρόπαιο, είχες δύο απίστευτες εβδομάδες, έπαιξες σπουδαίο τένις. Συγχαρητήρια και στην ομάδα σου. Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα, συνέχισε έτσι! Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν εκτός από ένα σπουδαίο rivalry μπορέσουμε να χτίσουμε και μια καλή σχέση εκτός γηπέδου. Με κάνεις να βελτιώνομαι κάθε μέρα και σε ευχαριστώ γι' αυτό."

Στην αρχή της σεζόν δυσκολευόμουν λίγο, αλλά μετά άρχισα να διασκεδάζω και πάλι στο court και να είμαι χαρούμενος, να νιώθω αυτόν τον ενθουσιασμό κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο. Ευχαριστώ την ομάδα μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου γι' αυτό. Είμαι τυχερός που τους έχω, χωρίς εκείνους θα ήταν αδύνατο να στέκομαι εδώ τώρα και να παίζω καλό τένις. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι μέχρι τώρα και είμαι πολύ περήφανος».

"I want to keep bringing joy on the court."



You certainly do that, Carlos 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/2ISsQK8gZ2