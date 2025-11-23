Ο Ηρακλής συμφώνησε με τον Σέρβο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Ο Ηρακλής κατέληξε οριστικά στη λύση του 57χρονου Σέρβου τεχνικού Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί και επίσημα.

Η αναζήτηση για τον νέο προπονητή ολοκληρώθηκε, με τη διοίκηση των «κυανόλευκων» να επιλέγει έναν έμπειρο κόουτς με πλούσιο βιογραφικό. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουίπεστ στην Ουγγαρία, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε OFK, Ρούνταρ, Χάιντουκ Κούλα, Ραντ, Βοϊβοντίνα, Λιέπαγια, Χόβεντ και Αλ Ντάφρα.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει, ήδη, κλειστεί και με την επίσημη ανακοίνωση ο Βίγκνιεβιτς αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στη Μίκρα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.