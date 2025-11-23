Ηρακλής: Ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον πάγκο του «γηραιού»
Ο Ηρακλής κατέληξε οριστικά στη λύση του 57χρονου Σέρβου τεχνικού Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί και επίσημα.
Η αναζήτηση για τον νέο προπονητή ολοκληρώθηκε, με τη διοίκηση των «κυανόλευκων» να επιλέγει έναν έμπειρο κόουτς με πλούσιο βιογραφικό. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουίπεστ στην Ουγγαρία, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε OFK, Ρούνταρ, Χάιντουκ Κούλα, Ραντ, Βοϊβοντίνα, Λιέπαγια, Χόβεντ και Αλ Ντάφρα.
Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει, ήδη, κλειστεί και με την επίσημη ανακοίνωση ο Βίγκνιεβιτς αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στη Μίκρα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.