Ο Αλκαράθ κόντρα στον Σίνερ για τη δόξα στον τελικό του Wimbledon

O Kάρλος Αλκαράθ φιλοδοξεί για το three-peat στο Wimbledon απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στον τελικό του All England Club

To Wimbledon κορυφώνεται το απόγευμα της Κυριακής (13/7, 18:00, Novasports Prime) με έναν τελικό που όλος ο κόσμος του τένις επιθυμούσε.

Ο Κάρλος Αλκαράθ απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, δηλαδή οι δύο κορυφαίοι παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Κι αν θυμηθούμε τι έγινε στις 8 Ιουνίου στην τελευταία τους συνάντηση στον τελικό του Rolan Garros, τότε προσδεθείτε για μια ακόμη τιτανομαχία.

Στον τελικό του γαλλικού Όπεν ο Αλκαράθ πήρε τον τίτλο με 3-2 σετ, στον μεγαλύτερο σε διάρκεια τελικό στο Roland Garros, που ολοκληρώθηκε στις πέντε ώρες και 29 λεπτά, σε ένα παιχνίδι που πέρασε στα κλασικά για το άθλημα.

We watched in awe in Paris. Now, the privilege is ours.#Wimbledon pic.twitter.com/fFXvoPRdSl — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Σήμερα στο γρασίσι του Wimbledon, oι παίκτες θα αναμετρηθούν για 13η φορά το σκορ είναι στο 8-4 για τον Αλκαράθ, που μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο.

The journey has been long, and Jannik and Carlos have come so far 💫



Let’s look back on their roads to the final…@wimbledon | #wimbledon pic.twitter.com/YeX30HVlY4 — ATP Tour (@atptour) July 13, 2025

Ο 22χρονος Ισπανός θα παίξει για 3η φορά στον τελικό του Wimbledon και πάει για τον 3ο διαδοχικό τίτλο, τα δύο προηγούμενα χρόνια νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, πάρτε ανάσα: Μετράει 24 διαδοχικές νίκες στο tour, 33 νίκες στα 34 τελευταία παιχνίδια του και 48 νίκες συνολικά στη χρονιά, έχοντας τις περισσότερες από κάθε άλλον. Πάει για τον 4ο συνεχόμενο τίτλο του και τον 6ο τίτλο του στο 2025.



Επίσης θα παίξει στον 6ο τελικό της καριέρας του σε Grand Slam, όπου μέχρι τώρα έχει το απόλυτο: 2/2 στο Wimbledon (2023, 2024), 2/2 στο Roland Garros (2024, 2025) και 1/1 στο US Open (2022).

Από τη δική του πλευρά ο Σίνερ, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, φθάνει για πρώτη φορά μια νίκη μακριά από τον τίτλο στο Wimbledon, και στον 4ο συνεχόμενο τελικό του σε ένα Grand Slam.

Προέρχεται από την κατάκτηση του US Open, του Australian Open και τον τελικό του Roland Garros, όπου προηγήθηκε με 2-0 σετ, αλλά ο Αλκαράθ έφερε τα πάνω κάτω.

Το ενδιαφέρον σημείο για τον Σίνερ, είναι να δούμε κατά πόσο έχει ξεπεράσει την τραυματική εμπειρία της 8ης Ιουνίου, απέναντι σε έναν αντίπαλο από τον οποίο μετρά πέντε διαδοχικές ήττες. Η τελευταία νίκη για τον 22χρονο Ιταλό ήταν το 2023 στα ημιτελικά του τουρνουά στο Πεκίνο.

Sappiamo tutti come è finita l'ultima volta tra Sinner e Alcaraz 👀



Dopo la finale del Roland Garros 2025, i due campioni si ritrovano nuovamente, sempre in finale, qui a Wimbledon 💚​#Tennis #Wimbledon #Sinner #Alcaraz pic.twitter.com/136KaevrRD July 13, 2025

Ο Σίνερ θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο του σε Grand Slam στην 5η παρουσία του σε τελικό, έγινε πρωταθλητής στο Australian Open (2024, 2025) και στο US Open (2024).

Οι παίκτες με τα μεγαλύτερα σερί στο Wimbledon

5 Μπγιορν Μποργκ (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

5 Ρότζερ Φέντερερ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007)

4 Πιτ Σάμπρας (1997, 1998, 1999, 2000)

4 Νόβακ Τζόκοβιτς (2018, 2019, 2021, 2022)*

*Το τουρνουά δεν έγινε το 2020 εξαιτίας της πανδημίας