Παίζοντας καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με ηγέτη τον Μπράντον Τζέφερσον και πέντε παίκτες συνολικά να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων η Καρδίτσα επικράτησε (82-78) της Οστάνδης και πλέον εξασφάλισε την πρόκριση στα play-in του Basketball Champions League, σε μια νίκη που επισκίασε ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο στο δεξί γόνατο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τον έστειλε στο νοσοκομείο.