Καρδίτσα-Οστάνδη 82-78: Είχε πλουραλισμό, δεν επηρεάστηκε από τον τραυματισμό του Οκόρο
Η Καρδίτσα με πέντε παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων επικράτησε (82-78) της Οστάνδης, πήρε την πρόκριση στα play-in του Basketball Champions League, όμως τη χαρά μετρίασε ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο στο γόνατο που τον έστειλε στο νοσοκομείο.
Παίζοντας καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με ηγέτη τον Μπράντον Τζέφερσον και πέντε παίκτες συνολικά να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων η Καρδίτσα επικράτησε (82-78) της Οστάνδης και πλέον εξασφάλισε την πρόκριση στα play-in του Basketball Champions League, σε μια νίκη που επισκίασε ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο στο δεξί γόνατο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τον έστειλε στο νοσοκομείο.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.