Σβιόντεκ: «Όλο αυτό μοιάζει σουρεαλιστικό, δεν περίμενα ποτέ αυτή τη νίκη στο Wimbledon»

Τι δήλωσε η Ίγκα Σβιόντεκ μετά την κατάκτηση του παρθενικού τους τίτλο στο Wimbledon, με το ιστορικό 6-0, 6-0 απέναντι στην Αμάντα Ανισίμοβα.

Η Ίγκα Σβιόντεκ σε 57 λεπτά καθάρισε τον τελικό του Winbledon, με το ιστορικό 6-0, 6-0, με την Αμάντα Ανισίμοβα, καθώς έγινε η πρώτη παίκτρια που κατακτά τον τίτλο χωρίς να χάσει game στον τελικό του All England Club.

Ανάλογη σκορ σε τελικό είχε βγει και το 1998 στο Roland Garros, και το είχε πετύχει η Στέφι Γκραφ απέναντι στη Νατάσα Ζβέρεβα.

Στη διάρκεια απονομής των τροπαίων η νέα πρωταθλήτρια του Wimbledon είπε: «Όλο αυτό μοιάζει σουρεαλιστικό. Θέλω να συγχαρώ την Αμάντα για τις εκπληκτικές δύο εβδομάδες που είχε, ανεξάρτητα από αυτό που έγινε απόψε. Ελπίζω να παίξουμε αρκετά τουρνουά μαζί, θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα σου».

