Σε μια ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση, οι Χοκς επικράτησαν στην παράταση των Σίξερς, την ώρα που οι Χιούστον Ρόκετς κερδίζουν διαρκώς εκτός έδρας.

Τζαζ - Ρόκετς 101-129

Εύκολο ήταν το έργο των Ρόκετς (13-4) στη Γιούτα, όπου και επικράτησαν των Τζαζ (6-13) με 129-101. Με τον Κέβιν Ντουράντ να επιστρέφει μετά από απουσία δύο παιχνιδιών και να σκοράρει 25 πόντους, βοηθώντας τον Αλπερέν Σενγκούν που προσέθεσε άλλους 27. Υπογράφοντας, έτσι, την πέμπτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη των Ρόκετς, που έχουν βρει μακριά από το Χιούστον τις οκτώ από τις 13 νίκες τους!

Νικς - Ράπτορς 116-94

Τέταρτη νίκη σερί για τους Νικς (13-6), που συνεχίζουν να υπερασπίζονται την έδρα τους και επικράτησαν των Ράπτορς (14-7) με 116-94. Οι Νικς μετρούν ρεκόρ 10-1 στη Νέα Υόρκη, με τον Τζος Χαρτ να αναλαμβάνει το σκοράρισμα απέναντι στους Καναδούς, πετυχαίνοντας 20άρα, μαζί με 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στους 22 σταμάτησε ο Καρλ Άντονι Τάουνς, άλλους 18 προσέθεσε ο Μπράνσον, με 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ τους διψήφιους συμπλήρωσαν οι Μάικαλ Μπρίτζες και Μάιλς ΜακΜπράιντ με 14.

Σίξερς - Χοκς 134-142

Ο απίθανος Τζέιλεν Τζόνσον σταμάτησε στους 41 πόντους, με μερικά κομβικά τρίποντα στην παράταση και οι Χοκς (13-8) πήραν τη νίκη στη Φιλαδέλφεια, απέναντι στους Σίξερς (10-9) με 142-134.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους σε 30 λεπτά μετά από εννέα ματς απουσίας. Αλλά τα σουτ του Τζόνσον επισκίασαν ακόμα και τους 44 πόντους του Ταϊρίς Μάξεϊ.

Τίμπεργουλβς - Σπερς 125-112

Με τον Άντονι Έντουαρντς να γίνεται ο παίκτης που έχει τα περισσότερα παιχνίδια 30+ πόντων στην ιστορία των Τίμπεργουλβς (12-8), οι «λύκοι» επικράτησαν των Σπερς (13-6), που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα απουσιών, με 125-112.

Ο Έντουαρντς σκόραρε 32 και οδήγησε τους Τίμπεργουλβς, ενώ από την πλευρά των Σπερς, πρώτος σκόρερ ήταν ο ΝτιΆρον Φοξ με 25 και ο Ντέβιν Βασέλ ακολούθσε με 22, όσους και ο Κέλντον Τζόνσον. Ο Βίκτορ Γουεμπανιά, φυσικά, παραμένει εκτός ενώ ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία αγωνίστηκε για δύο λεπτά, χωρίς να καταγράψει κάτι στη στατιστική του.

Κινγκς - Γκρίζλις 107-115

Βραδιά ρεκόρ για τον Ζακ Έντι. Ο πανύψηλος σέντερ των Μέμφις Γκρίζλις (9-12) πέτυχε 32, τους περισσότερους στην καριέρα του και μαζί με τα 17 του ριμπάουντ, έχοντας 16/20 εντός παιδιάς, οδήγησε τους Γκρίζλις στη νίκη επί των Κινγκς με 115-107 στο Σακραμέντο. Σε ένα ματς που για τους Γκρίζλις δεν υπήρχε ο Τζα Μοράντ.