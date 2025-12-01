Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Θάντερ πέρασαν από την έδρα των Μπλέιζερς με 123-115 και έφτασαν τις 20 νίκες σε 21 παιχνίδια στο NBA.

Οι Μπλέιζερς (8-12) αποτελούν τη μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει τους Θάντερ (20-1) στη σεζόν, αλλά τα... θαύματα γίνονται μια φορά. Οι Θάντερ σε ένα κλειστό παιχνίδι στο Πόρτλαντ, βρήκαν τις λύσεις στην τελευταία περίοδο και επικράτησαν με 123-115, φτάνοντας τις 20 νίκες στη σεζόν.

Με τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, φυσικά, να είναι ο πρώτος σκόρερ με 26 πόντους και τον Τσετ Χόλμγκρεν να πετυχαίνει ακόμα 19 με 9 ριμπάουντ. Η δική του επιστροφή στο παρκέ, με το σκορ στο 93-95 και περίπου 8 λεπτά για το φινάλε, έκρινε την αναμέτρηση, μιας και οι Θάντερ εξαφανίστηκαν στον ορίζοντα.

Τα ακόμα καλύτερα νέα για τους πρωταθλητές, έχουν να κάνουν με τον Τζέιλεν Γουίλιαμς. Ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι του μετά το χειρουργείο στον καρπό, έπαιξε 34 λεπτά και πέτυχε 16 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Ντένι Άβντια συνεχίζει την εντυπωσιακή σεζόν του, πετυχαίνοντας 31 πόντους μαζί με 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ, σε ένα μαγικό triple double. Ενώ στο ματς για τους Μπλέιζερς δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες, Τζρου Χόλιντεϊ, Σκουτ Χέντερσον, Ντόνοβαν Κλίνγκαν.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-24, 55-54, 87-85, 115-123