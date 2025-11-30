LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής 30/11 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/12 με οκτώ αναμετρήσεις και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Το πρόγραμμα
30/11
- 22:00 Τζαζ-Ρόκετς
1/12
- 1:00 Καβαλίερς-Σέλτικς
- 1:00 Νικς-Ράπτορς
- 1:00 Σίξερς-Χοκς
- 1:00 Μπλέιζερς-Θάντερ
- 2:00 Τίμπεργουλβς-Σπερς
- 4:00 Κινγκς-Γκρίζλις
- 4:30 Λέικερς-Πέλικανς
