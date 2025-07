H Ραντουκάνου έσωσε επτά set points σε ένα game απέναντι στη Σαμπαλένκα

Η Έμμα Ραντουκάνου έσωσε επτά set points σε ένα game κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, πριν η 22χρονη Bρετανίδα «λυγίσει» και χάσει στo tie break το 1ο σετ στο παιχνίδι τους για τον 3ο γύρο στο Wimbledon.

Το 1ο σετ ανάμεσα στην Έμμα Ραντουκάνου και την Αρίνα Σαμπαλένκα αποτελεί από μόνο του ένα από τα highlight στο φετινό Wimbledon.

Είχε τρομερές εναλλαγές, σε μια «καυτή» από τους Βρετανούς ατμόσφαιρα εντός κι εκτός του κεντρικού κορτ και ένα τρελό 10o game.

Μέχρι να φθάσουμε σε αυτό η Ραντουκάνου προηγήθηκε με 4-2, με τη Σαμπαλένκα να προσπερνά με 5-4.

Στο 10o game, με διάρκεια 13 λεπτών, η Σαμπαλένκα έχασε επτά διαδοχικά set points, με την 22χρονη Βρετανίδα όχι απλά να αντέχει (5-5), αλλά με break να προσπερνά με 6-5.

