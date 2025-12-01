Μπενίτεθ: «Τα ατομικά λάθη μας έχουν στοιχίσει, αλλά δεν πρέπει να δείξουμε το δάχτυλο σε κάποιους παίκτες»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την ΑΕΚ αναφέρθηκε στα ατομικά λάθη και στη συνολική ευθύνη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι κυριαρχεί στο μυαλό του, τα λάθη που κόστισαν ή η αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός: «Θα μπορούσα να πω ότι η ΑΕΚ είχε καλύτερη κυκλοφορία στο πρώτο μέρος, χωρίς να δημιουργεί ξεκάθαρες ευκαιρίες. Στο δεύτερο η ομάδα έβγαλε αντίδραση μετά την κόκκινη. Δείξαμε χαρακτήρα, ισοφαρίσαμε, αλλά τα ατομικά λάθη μας στοίχισαν. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι».

Για το αν τον ενοχλούν αυτά τα λάθη ή αν τον ανησυχεί περισσότερο η απόσταση από την κορυφή και αν θα παίξει σημαντικό ρόλο για όλα αυτά η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη: «Είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε για τον Γενάρη. Έχω πει ότι είναι ένα πρότζεκτ που θα χρειαστεί χρόνο. Κάποια ατομικά λάθη μας έχουν στοιχίσει τη διαφορά στη βαθμολογία. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη, να βελτιωθούμε και όταν έρθει ο Γενάρης θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είmαι ο πρώτος που είμαι θυμωμένος για αυτή την ήττα. Πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη. Δεν πρέπει να δείξουμε το δάχτυλο σε κάποιους παίκτες. Όλοι κερδίζουμε και όλοι χάνουμε».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίασε την ίδια ένταση όπως στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο. Σήμερα η ΑΕΚ είχε καλή κυκλοφορία, έχει τέτοιους παίκτες στον χώρο του κέντρου που μπορεί να δυσκολέψει έναν αντίπαλο που θέλει να πιέσει ψηλά. Αυτό μας δυσκόλεψε. Στο δεύτερο αντιδράσαμε, σημειώσαμε δύο γκολ, παρότι ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο. Δεν δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά ήταν κρίμα που έπρεπε να μείνουμε με δέκα παίκτες για να αντιδράσουμε»

Για το αν η αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος είναι αποτέλεσμα της δουλειάς στη διακοπή και αν τον ανησυχεί το γεμάτο καλεντάρι ως τα Χριστούγεννα: «Είναι μια παράμετρος που δουλεύουμε, το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και έχουμε βελτιωθεί. Στο ματς Κυπέλλου που ακολουθεί συνήθως γίνεται rotation. Γενικά προσπαθούμε να φέρουμε τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει μέσα στα συνεχόμενα ματς. Όσο κερδίζουμε όλα είναι καλά, όταν έρχονται δύσκολες στιγμές όπως σήμερα φαίνεται πως αυτό ίσως να μην λειτουργεί. Εμείς προσπαθούμε να τους φέρουμε όλους στο ίδιο επίπεδο και νομίζω τα έχουμε καταφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό».