Η ανάρτηση του Στέφανου Τζίμα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον.

Ο Στέφανος Τζίμας άνοιξε λογαριασμό στην Premier League. H Μπράιτον πέρασε από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με «διπλό» και ο 19χρονος φορ «σφράγισε» το τρίποντο, καθώς διαμόρφωσε το τελικό 0-2 με το πρώτο του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων επιθετικός έκανε την πρώτου ανάρτηση μετά το παρθεντικό του γκολ στην Premier League και έκανε λόγο για... «τέλεια Κυριακή».

«Τέλεια Κυριακή, σημαντικοί τρεις βαθμοί και πρώτο μου γκολ στην Premier League», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Στέφανος Τζίμας.

Σε 12 εμφανίσεις με τους Γλάρους ο νεαρός striker έχει τρία γκολ και δυο ασίστ σε 12 εμφανίσεις.