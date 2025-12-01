Τζούριτσιτς: «Δώρο το τρίτο γκολ, δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα»

Οι ατάκες του Φίλιπ Τζούριτσιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ήταν ο παίκτης που έκανε το 2-2 στο 90' με θαυμάσιο αριστερό σουτ κι έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει ακόμα και σε μία τρελή ανατροπή.

Η ΑΕΚ, όμως, πήρε την τεράστια νίκη με πέναλτι που κέρδισε αμέσως μετά την ισοφάριση του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο οποίος στις δηλώσεις του έκανε λόγο για δώρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς:

«Καταρχάς θα πω ότι δεν είχαμε καθόλου τον έλεγχο του αγώνα. Υπήρξε ένα πέναλτι που δεν αξιοποιήσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε την νοοτροπία μας και δείξαμε πως έπρεπε να παίξουμε από την αρχή του αγώνα.

Προσπαθήσαμε πολύ και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σε 2-2, αλλά δεχτήκαμε το τρίτο γκολ σαν να ήταν δώρο. Παλέψαμε, αλλά φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετό.

Δεν είναι εύκολο. Είμαστε σε μία διαδικασία που υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ο προπονητής μας μιλάει και μας δείχνει τον τρόπο. Ορισμένες φορές χρειάζεται περισσότερη υπομονή και προσωπικότητα κάτι που δείξαμε στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Η ήττα είναι μέρος της διαδικασίας. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, όσο θα είμαι στην ομάδα θα δίνω τα πάντα».