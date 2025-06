To μεσημέρι της Παρασκευής (27/6) γίνεται η κλήρωση του Wimbledon, όμως οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ είχαν μια πρώτη κόντρα στο κεντρικό κορτ,

H κλήρωση για το Wimbledon είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (27/6, 12:00 ώρα Ελλάδος), όμως την Πέμπτη (26/6) στο κεντρικό κορτ των εγκαταστάσεων υπήρξε πρόβα τελικού.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς των επτά τίτλων και ο Κάρλος Αλκαράθ, πρωταθλητής τα δύο τελευταία χρόνια, προπονήθηκαν μαζί στο κεντρικό γήπεδο.

Listen to the acoustics on Centre Court as Novak Djokovic and Carlos Alcaraz practice 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/ullawFpUTF