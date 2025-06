Ασταμάτητος ο Αλκαράθ, τίτλος και στο Queen's (vid)

O Κάρλος Αλκαράθ πήγε στο Λονδίνο για να προετοιμαστεί για το Wimbledon και τελικά πήρε τον τίτλο και στο Queen's.

«Ήρθα εδώ χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, απλά ήθελα να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γίνεται στο γρασίδι» είπε ο Κάρλος Αλκαράθ και τελικά θα φύγει από το Λονδίνο, μέχρι να επιστρέψει, με έναν ακόμη τίτλο.

Ο Ισπανός νίκησε τον Γίρι Λεχέτσκα με 7-5, 6-7(5), 6-2 στον τελικό του Queen's στο Λονδίνο, σαν προθέρμανση για το Wimbledon, που έρχεται σε οκτώ ημέρες κι εκεί θα επιχειρήσει να φθάσει στον 3ο διαδοχικό του τίτλο.

Ο Αλκαράθ είναι ασταμάτητος, έφθασε στη 18η διαδοχική νίκη, στον 21ο τίτλο στην καριέρα του, 5ο μέσα στο 2025 και 2ο στο Queen's, μετά αυτόν στο ντεμπούτο του το 2023.

Do you see anyone stopping Carlos Alcaraz from achieving a 3-peat at Wimbledon? pic.twitter.com/cHbkzdyjRo