Το δικό του πείραγμα στα social media έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον Νόβακ Τζόκοβιτς με άρωμα... ελληνικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με αφορμή τις τελευταίες ειδήσεις που φέρνουν τον Νόβακ Τζόκοβιτς να γίνεται μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, θέλησε να τον τρολάρει τον Σέρβο τενίστα μετά από μία ανάρτηση των διοργανωτών στο Wimbledon.

Η ανάρτηση αυτή δείχνει τους δύο τενίστες να συνομιλούν λίγο πριν την έναρξη της κοινής τους προπόνησης. Ο 26χρονος τενίστας, λοιπόν, αναδημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία και δημιούργησε έναν φανταστικό διάλογο με άρωμα... ελληνικό.

«Νόβακ: "Λοιπόν πότε ανοίγουμε ελληνική ταβέρνα"

Εγώ: "Όταν επιτέλους μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας"».

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”



Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B