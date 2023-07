Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς έχασαν με 6-2 το 3ο σετ από τους Γάλλους, Αρτούρ Φιλς και Λούκα Βαν Άσε και με 2-1 σετ αποκλείστηκαν από το διπλό ανδρών στο Wimbledon.

Το μεσημέρι της Κυριακής (9/7) έπαιξαν το 3ο σετ του αγώνα τους απέναντι στους Αρτούρ Φιλς και Λούκα Βαν Άσε, με το γαλλικό δίδυμο να επικρατεί με 6-7(3), 6-4, 6-2 και να εξασφαλίζει την πρόκριση.

