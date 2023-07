Ο Ρούνε επιβίωσε σε μάχη 4 ωρών με τον Φοκίνα να κάνει «έγκλημα»

Ο Χόλγκερ Ρούνε συνεχίζει στους «16» και πρέπει να ευχαριστεί τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα για την αψυχολόγητη ενέργειά του στο 8-8 του super tie break.

Ενα ματς θρίλερ κατέληξε στον Χόλγκερ Ρούνε και σε αυτό βοήθησε ο αντίπαλός του.

Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα είχε προβάδισμα 2-1 σετ και πέταξε δύο match point. Αφού είδε τον Δανό να ισοφαρίζει σε 2-2, έφτασε να διεκδικεί την πρόκριση στο super tie break. Προηγήθηκε με 8-5, αλλά ισοφαρίστηκε σε 8-8. Σέρβιρε και αν κέρδιζε τον πόντο θα πήγαινε σε match point. Εκεί έκανε το αδιανόητο (για νορμάλ τενίστες, όχι για τον ίδιο): Επιχείρησε underarm σερβίς, δίνοντας έτοιμο πόντο στον Ρούνε, ο οποίος… περίμενε στη γωνία για το λάθος του αντιπάλου του.

8-8 in the tiebreaker. Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? #Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz

Αμέσως μετά σέρβιρε και πήρε τη νίκη έπειτα από 4 ώρες αγώνα (3-6, 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (8)). Επόμενος αντίπαλος για τον Ρούνε, ο νικητής του Τιάφο με τον Ντιμιτρόφ.

What a five-set thriller!@HolgerRune2003 comes through a rollercoaster contest against Alejandro Davidovich Fokina... and look at the relief on his face!#Wimbledon pic.twitter.com/XglYkkF25a