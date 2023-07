Πρόκριση για Αλκαράθ και έρχονται τα πιο ωραία στο Wimbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ πέρασε στον 3ο γύρο του Wimbledon, προκρίσεις για όλα τα μεγάλα ονόματα στους άνδρες.

O Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει την πορεία του να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή πορεία στο Wimbledon. O 20χρονος Ισπανός νίκησε τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μίλερ με 6-4, 7-6(2), 6-3 στο κεντρικό κορτ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο. Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στην 3η παρουσία του στο Wimbledon και με καλύτερη παρουσία του την περσινή μέχρι τον 4ο γύρο, τώρα θα βρει απέναντί του τον Χιλιανό, Νίκολας Τζάρι.

Και όσο κυλά το τουρνουά, σχηματίζονται και πιο δυνατές διασταυρώσεις. Ο Αλκαράθ, εφόσον προκριθεί μετά θα αναμετρηθεί με έναν από τους Αλεκσάντερ Ζβέρεφ ή τον Ματέο Μπερετίνι. Ο Ζβέρεφ εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο γύρο νικώντας τον Ιάπωνα, Βατανούκι με 6-4, 5-7, 6-2, 6-2. Ο Μπερετίνι, φιναλίστ το 2021, δείχνει να επιστρέφει και ειδικά στην αγαπημένη του επιφάνεια, μετά το 6-3, 6-4, 6-4 επί του Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Χόλγκερ Ρούνε στη 2η παρουσία του στο Winbledon, βρίσκεται ήδη στον 3ο γύρο, με τον Δανό να νικά τον Καρμπάγιες Μπαένα με 6-3, 7-6(3), 6-4.

"Obviously I miss them a lot" explains the brilliant story behind his biggest fans, The Carota Boys

Ο Γιάνικ Σίνερ απέκλεισε τον Χαλίς με 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 και στον 4ο γύρο θα παίξει με τον Κολομβιανό, Γκαλάν.

@denis_shapo digs deep





Στον 4ο γύρο πέρασε και ο Ντένις Σαποβάλοφ, νικώντας στη μάχη των αριστερόχειρων τον Λίαμ Μπρόουντι με 4-6, 6-2, 7-5, 7-4, ενώ ο Χουρκάτς πέρασε τον Μουζέτι με 7-6(4), 6-4, 6-4 και στον 4ο γύρο περιμένει Τζόκοβιτς ή Βαβρίνκα.

Τέλος, στο μισό του ταμπλό όπου βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Αμερικανός Κρίστοφερ Έουμπανκς απέκλεισε τον περσινό ημιφιναλίστ Κάμερον Νόρι με 6-3, 3-6, 6-2, 7-6(3) και στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό, Κρίστοφερ Οκόνελ. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος για τον Τσιτσιπά ή τον Τζέρε στον 4ο γύρο.