O Άντι Μάρεϊ περιμένει τον Τσιτσιπά ή τον Τιμ στον 2ο γύρο του Wimbledon

O Άντι Μάρεϊ άρχισε επιτυχημένα τη 15η συμμετοχή του στο Wimbledon και ο παίκτης θρύλος για τους Βρετανούς θα περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Άντι Μάρεϊ στον 2ο γύρο.

Ο 36χρονος Σκωτσέζος νίκησε έναν άλλον Βρετανό, τον Ράιν Πένιστον (Νο.268) με 6-3, 6-0, 6-1 και γνώρισε την αποθέωση στο κατάμεστο κεντρικό γήπεδο.

Andy's angles are on point #Wimbledon | @andy_murray pic.twitter.com/PQQoqr7JQI

Ο Μάρεϊ είναι ο μόνος Βρετανός στην open era που έχει γίνει πρωταθλητής στο Wimbledon, πρώτα το 2013 νικώντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-0 και έπειτα το 2016, επικρατώντας του Μίλος Ράονιτς, επίσης με 3-0.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ένιωθα τόσο καλά σωματικά μπαίνοντας στο Wimbledon, κάτι που είναι πραγματικά πολύ θετικό. Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, οπότε ελπίζω να είμαι σε φόρμα και έτοιμος για μια καλή πορεία» είπε ο Μάρεϊ στην πρώτη του δήλωση στο κορτ και υπό το βλέμμα του Ρότζερ Φέντερερ, που τιμήθηκε από τους διοργανωτές.

Tennis Royalty watching on @andy_murray and @rogerfederer share a wholesome exchange on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/X1U5XHh0U5