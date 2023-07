Η εξάχρονη Τάρα Τζόκοβιτς με χαρακτηριστική χειρονομία ζήτησε από το κοινό να σταματήσει να αποδοκιμάζει τον μπαμπά της, στον αγώνα με τον Πέδρο Κατσίν στο Wimbledon.

Ο Νόβακ Tζόκοβιτς έχει μια φανατική οπαδό και αυτή δεν είναι άλλη από την εξάχρονη κόρη του Τάρα.

Γεννημένη τον Σεπτέμβριο του 2017 η Τάρα, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της Στέφαν, παρακολουθεί πλέον από κοντά τους αγώνες του μπαμπά της στα μεγάλα τουρνουά.

Novak Djokovic shares a heartwarming moment with daughter Tara who waited patiently for her Dad after his French Open match.



