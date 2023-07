Πρόκριση στα τρία σετ για τη Ριμπάκινα στο Wimbledon

Η Έλενα Ριμπάκινα νίκησε με ανατροπή τη Σέλμπι Ρότζερς με 2-1 και άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στο Wimbledon.

H Έλενα Ριμπάκινα χρειάστηκε να βρεθεί πίσω στα σετ απέναντι στη Σέλμπι Ρότζερς, προκειμένου να ανεβάσει στροφές και να φθάσει στη νίκη με 4-6, 6-1, 6-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο του Wimbledon.

H 24χρονη από τη Μόσχα, που αγωνίζεται για το Καζακστάν, άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της, αν και έχασε το 1ο σετ.

Η Αμερικανίδα, Σέλμπι Ρότζερς άρχισε με break, προηγήθηκε 2-0, διατήρησε το προβάδισμα και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-4.

Title defense begun



No.3 seed Elena Rybakina's comeback win over Rogers sets up a Round 2 clash with either Cornet or Hibino!#Wimbledonpic.twitter.com/922XK9I7cl