Ισπανία: Παίκτης 18 ετών ζήτησε από τον Ματέο κλήση για την εθνική, αλλά ο head coach τον... δίκασε
Την παράσταση έκλεψε ένας 18χρονος παίκτης στην Ισπανία με τις απαιτήσεις που είχε. Ο Ιβάν Γκονζάλες της Γρανάδα ρώτησε σε live μετάδοση τον Τσους Ματέοhttps://www.gazzetta.gr/people/tsoys-mateo για ποιο λόγο δεν τον καλεί στην εθνική Ισπανίας και η απάντηση του Ματέο ήταν γεμάτη ειλικρίνια.
«Είμαι στη Γρανάδα όλη τη σεζόν, στην U22 και δεν έχω δει το όνομά μου στη λίστα. Δεν ξέρω αν δεν έχετε τον αριθμό μου», είπε ο παίκτης, με τον Ματέο να δίνει την απάντηση του.
«Δεν έχεις δει το όνομά σου στη λίστα, αλλά σε παρακολουθώ, Ιβάν. Καταλαβαίνω ότι είσαι 18 χρόνων και έχεις να εξελιχθείς, με μέσο όρο 1.5 πόντους και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, δεν μπορώ να σε καλέσω αυτή τη φορά».
resumo:— Liga U (@Liga_U22) May 16, 2026
Iván: Chus, por qué no me has convocado?
Chus: porque promedias 1,5 puntos
estoy llorando pic.twitter.com/MZWMlDsv86
