Ένας 18χρονος Ισπανός παίκτης ζήτησε σε live μετάδοση να τον καλέσει ο Τσους Ματέο στην Εθνική Ισπανίας αλλά η απάντηση που πήρε δεν θα του άρεσε και πολύ

Την παράσταση έκλεψε ένας 18χρονος παίκτης στην Ισπανία με τις απαιτήσεις που είχε. Ο Ιβάν Γκονζάλες της Γρανάδα ρώτησε σε live μετάδοση τον Τσους Ματέο για ποιο λόγο δεν τον καλεί στην εθνική Ισπανίας και η απάντηση του Ματέο ήταν γεμάτη ειλικρίνια.

«Είμαι στη Γρανάδα όλη τη σεζόν, στην U22 και δεν έχω δει το όνομά μου στη λίστα. Δεν ξέρω αν δεν έχετε τον αριθμό μου», είπε ο παίκτης, με τον Ματέο να δίνει την απάντηση του.

«Δεν έχεις δει το όνομά σου στη λίστα, αλλά σε παρακολουθώ, Ιβάν. Καταλαβαίνω ότι είσαι 18 χρόνων και έχεις να εξελιχθείς, με μέσο όρο 1.5 πόντους και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, δεν μπορώ να σε καλέσω αυτή τη φορά».