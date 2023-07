Κάτι περισσότερο από 1,5 ώρα πήρε στον Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Λορέντζο Μουζέτι να ξεπεράσουν το πρώτο τους εμπόδιο στο Λονδίνο.

Μόλις 93 λεπτά χρειάστηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ για να πάρει το πρώτο -χρονικά - εισιτήριο για την δεύτερη φάση στο Wimbledon.

Ο Ρώσος που επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στο Λονδίνο, αντιμετώπισε τον Αυστραλό Μ. Πουρσέλ και κέρδισε με 3-0 σετ (6-3, 7-5, 6-4), έχοντας 27 winners, 6 άσους και 5/5 κερδισμένα break point. Τρομερή βοήθεια και το σερβίς του που ήταν κοντά στο 75% απέναντι στον Αυστραλό.

