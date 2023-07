H πορεία μέχρι τα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά του Βερολίνου, μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας καλής πορείας για τη Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon.

Για τη Μαρία Σάκκαρη το αποτέλεσμα στο Roland Garros ήταν απογοητευτικό, αποκλεισμός στον 1ο γύρο από τη μετέπειτα φιναλίστ Καρολίνα Μούχοβα και έπειτα από λίγες ημέρες ανασυγκρότησης, ξεκίνημα στην περίοδο των αγώνων στο γρασίδι.



Παραμονή της προσπάθειά της στο Wimbledon, η 28χρονη – στις 25 Ιουλίου - Ελληνίδα παίκτρια βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση.

Τα προγνωστικά πάντα παραμένουν ανοικτά για το τι μπορεί να καταφέρει στο 3ο κατά σειρά Grand Slam της χρονιάς.



Πριν πάει στο Λονδίνο η Μαρία Σάκκαρη συμμετείχε σε δύο τουρνουά στο γρασίδι, όπου και πάλι παρουσίασε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, αρχικά στο 250άρι του Νότιγχαμ, με μια νίκη και μία ήττα από την Αλίζ Κορνέ.

Και έπειτα στο 500άρι του Βερολίνου, όπου έφθασε στα ημιτελικά, έχοντας την ατυχία να παίξει προημιτελικό και ημιτελικό την ίδια ημέρα.



Η παρουσία της ήταν πέρα για πέρα ενθαρρυντική, νίκησε κατά σειρά τις Κορνέ, Σάσνοβις και Βοντρούσοβα χωρίς να χάσει σετ, ηττήθηκε στα ημιτελικά από τη Βέκιτς, όμως η εβδομάδα της στη γερμανική πρωτεύουσα, αποτέλεσε μια καλή ψυχολογική τόνωση εν όψει του μεγάλου ραντεβού στο Λονδίνο.

