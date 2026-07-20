Ο ΠΑΟΚ Β' ξεκίνησε την προετοιμασία του κι έχει προγραμματίσει έξι φιλικά.

Ο Ντάνιελ Πονζ και οι παίκτες του έπιασαν δουλειά. Ο ΠΑΟΚ Β' στηρίζεται σε παιδιά της Ακαδημίας του και θα έχει νεανικό ρόστερ. Στη διάρκεια της προετοιμασίας, παράλληλα, θα δώσει έξι φιλικά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος: «Αισίως στην έκτη του σεζόν συμμετοχής στη Super League 2 μπαίνει ο ΠΑΟΚ Β, ως η μόνη από τις δεύτερες ομάδες που ουδέποτε υποβιβάστηκε, σε ένα πρωτάθλημα ιδιαιτέρως απαιτητικό πολλώ δε μάλλον για έναν ΠΑΟΚ Β, που βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε παίκτες νεαρής ηλικίας, εκπαιδευμένους στην ακαδημία του.

Ήδη οι παίκτες πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις κι εργομετρικά τεστ και μπήκαν στο γήπεδο, στο αθλητικό κέντρο της Σουρωτής, για την πρώτη προπόνηση τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η ομάδα θα παραμείνει για προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη έως την 1η Αυγούστου, οπότε θα αναχωρήσει για τα Χάνια Πηλίου και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της έως τις 12.08.

Ο προγραμματισμός αφορά την διεξαγωγή έξι φιλικών αγώνων (04.08 με την Αναγέννηση Καρδίτσας, 08.08 με τη Νίκη Βόλου, 13.08 με τον Πανσερραϊκό, 19.08 με τον Φοίνικα Πολίχνης, 22.08 ή 23.08 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 29.08 με το Νέο Κεραμίδι). Η έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27 προβλέπεται να γίνει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Στη σεζόν 2026-2027 το πρωτάθλημα της Super League 2 θα διεξαχθεί – δίχως play offs και play outs – σε έναν όμιλο των 16 ομάδων, που είναι οι εξής: ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος, Μαρκό, Ολυμπιακός Β, Ελλάς Σύρου, Καλλιθέα, Λάρισα, Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Β, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος.

Την άνοδο στη Super League 1 κέρδισαν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, ενώ υποβιβάστηκαν στη Γ’ Εθνική κατηγορία οι: Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός από τον 1ο όμιλο και το Αιγάλεω, τα Χανιά, η Ηλιούπολη και ο Παναργειακός από τον 2ο όμιλο.

Το προφίλ του νέου ΠΑΟΚ Β

Υπό τις οδηγίες του Ντάνι Πονζ και του ίδιου τεχνικού επιτελείου συνεχίζει η ομάδα, μια νέα ομάδα προφανώς με παίκτες μας να έχουν επιλέξει το επόμενο βήμα σε ομάδες της Super League 1 και League 2, αλλά και ομάδες του εξωτερικού, με τα παιδιά της περσινής Κ19 να ανεβαίνουν (η γενιά των 2007, αλλά και κάποιοι μικρότεροι γεννημένοι το 2008), αλλά και με κάποιες προσθήκες έμπειρων παικτών.

Αν συνυπολογίσει κανείς κάποιες αποχωρήσεις και φυσικά τους παίκτες που θα κάνουν το step up στην Α ομάδα, μιλάμε για μια σχεδόν πλήρη ανανέωση για τη σεζόν 2026-27».