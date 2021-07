Wimbledon: Απίστευτος Χούρκατς απέκλεισε και τον Φέντερερ (vids)

Η ονειρική πορεία του Χούμπερτ Χούρκατς στο Wimbledon συνεχίζεται με τον 24χρονο Πολωνό να επικρατεί με 3-0 του Ρότζερ Φέντερερ παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά!

Δεν έχει τέλος η φοβερή πορεία του Χούμπερτ Χούρκατς στο Wimbledon. Ο 24χρονος Πολωνός δεν σταμάτησε ούτε απέναντι στον «Βασιλιά» του χόρτου, Ρότζερ Φέντερερ, επικρατώντας με 3-0 (6-3, 7-6(4), 6-0), παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά του Αγγλικού τουρνουά. Μάλιστα αυτή η πρόκριση ήταν η πρώτη στην καριέρα του σε ημιτελικά ενός Grand Slam. Ο Χούρκατς ήταν εντυπωσιακός κα ειδικά στο τρίτο σετ έκανε απίστευτα πράγματα, αναγκάζοντας τον σπουδαίο Φέντερερ να μην πάρει ούτε ένα γκέιμ. Ο Πολωνός στο τελευταίο του εμπόδιο πριν τον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Μπερετίνι με τον Αλιασίμ

An ovation for 22 years of memories



It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C