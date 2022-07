H Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ πήρε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Wimbledon, όμως η Τσέχα, Μαρί Μπουζκόβα βγήκε νικήτρια σε μια απίθανη μονομαχία στο φιλέ στον προημιτελικό της Τρίτης.

Η Ονς Τζαμπέρ έγραψε ιστορία καθώς νικώντας την Μαρί Μπουζκόβα έγινε η πρώτη εκπρόσωπος της Αραβίας και της βόρειας Αφρικής, σε άνδρες και γυναίκες, που προκρίνεται σε ημιτελική φάση Grand Slam. H Tυνήσια, Νο2, νίκησε την Μπουζκόμα 36, 6-1, 6-1 όμως η 23χρονη Τσέχα (Νο.66) κέρδισε τον πόντο του αγώνα σε μια μονομαχία τους στο φιλέ.

