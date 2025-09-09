Αλκαράθ: Οι φόροι που θα πληρώσει για τα 4,3 εκατομμύρια του US Open
Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Γιανίκ Σίνερ με 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 στον τελικό του US Open και κατέκτησε το 6ο grand slam της καριέρας του. Με αυτή την κατάκτηση , ο Ισπανός απέσπασε το μεγάλο έπαθλο της διοργάνωσης που έφτανε τα 4,3 εκατ. ευρώ, όμως ένα μεγάλο μέρος του θα πάει στην εφορία.
Ο 22χρονος είναι φορολογικός κάτοικος Ισπανίας, επομένως πληρώνει τους φόρους του στην χώρα του και υπόκειται σε εθνικούς και περιφερειακούς φορολογικούς συντελεστές. Ο κρατικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 300.000 € είναι 24,5%. Επιπλέον, ο περιφερειακός συντελεστής της Μούρθια προσθέτει άλλα 22,5% για ποσά άνω των 60.000 €.
Το ποσό που θα πληρώσει ο Αλκαράθ στην εφορία
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβάλει στην εφορία το 47% του συνολικού επάθλου, δηλαδή 2 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο που θα του μείνει και θα κατατεθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό να είναι περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά, αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ATP, ο 22χρονος πρωταθλητής έχει κερδίσει πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματικά έπαθλα, που τον κάνει να είναι ο τενίστας με τα υψηλότερα έσοδα από τουρνουά για φέτος.
Επιπλέον, από το 2018 που έγινε επαγγελματίας μέχρι σήμερα, ο Αλκαράθ έχει συγκεντρώσει το ποσό των 45 εκατ. ευρώ και έγινε ο πρώτος τενίστας που γεννήθηκε τη δεκαετία του 2000 που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα.
