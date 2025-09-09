Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το US Open και εξασφάλισε το χρηματικό έπαθλο των 4,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο σχεδόν το μισό έπαθλο θα καταλήξει στην εφορία.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Γιανίκ Σίνερ με 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 στον τελικό του US Open και κατέκτησε το 6ο grand slam της καριέρας του. Με αυτή την κατάκτηση , ο Ισπανός απέσπασε το μεγάλο έπαθλο της διοργάνωσης που έφτανε τα 4,3 εκατ. ευρώ, όμως ένα μεγάλο μέρος του θα πάει στην εφορία.

Ο 22χρονος είναι φορολογικός κάτοικος Ισπανίας, επομένως πληρώνει τους φόρους του στην χώρα του και υπόκειται σε εθνικούς και περιφερειακούς φορολογικούς συντελεστές. Ο κρατικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 300.000 € είναι 24,5%. Επιπλέον, ο περιφερειακός συντελεστής της Μούρθια προσθέτει άλλα 22,5% για ποσά άνω των 60.000 €.

Το ποσό που θα πληρώσει ο Αλκαράθ στην εφορία