H Aμάντα Ανισίμοβα πήρε ρεβάνς από την Ίγκα Σβιόντεκ για τον τελικό του Wimbledon και με 6-4, 6-3 πέρασε στα ημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ναόμι Οσάκα.

H Αμάντα Ανισίμοβα στις 12 Ιουλίου έζησε μια τραυματική εμπειρία απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του Wimbledon, την ήττα με 6-0, 6-0, τώρα όμως ήταν η σειρά της.

Η 24χρονη Αμερικανίδα επικράτησε με 6-4, 6-3, έστειλε τη Σβιόντεκ σπίτι της και πήρε μα πανάξια πρόκριση στα ημιτελικά του US Open.

H Σβιόντεκ άρχισε με break τον αγώνα, όμως η Ανισίμοβα το πήρε άμεσα πίσω (1-1) κι εκεί φάνηκε πως αυτή τη φορά θα ήταν ανταγωνιστική απέναντι στην Πολωνίδα. Η Ανισίμοβα πήρε την πρωτοπορία με 2-1, τη διατήρησε μέχρι το 5-4 και με νέο break κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.

Η Σβιόντεκ προηγήθηκε με 2-0 στο 2ο σετ, όμως και πάλι η Ανισίμοβα είχε αντίδραση, προσπέρασε με 3-2, βάζοντας όλο και μεγαλύτερη πίεση στην αντίπαλό της.

Down the line, feeling fine 🔥 pic.twitter.com/Hh5Mp16mpW — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Πέτυχε καθοριστικό break για το 5-3 και σερβίροντας για την πρόκριση έφθασε στο 40-0, η Σβιόντεκ έσωσε τα δύο match point, αλλά η Ανισίμοβα με τον 23ο winner και σύμμαχο το φιλέ, πέτυχε τον στόχο της, 6-3 και πρόκριση. Παράλληλα ανέβηκε στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης κι έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και τη Μίρα Αντρέεβα στο Νο.4.

Fearless ❤️‍🔥



Amanda Anisimova takes out Swiatek 6-4 6-3 to move into her third career Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/OlgbYajG1e — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Ασταμάτητη Οσάκα και το ξεχωριστό ρεκόρ

Αντίπαλος για την Ανισίμοβα στα ημιτελικά θα είναι η Ναόμι Οσάκα. Η 27χρονη από την Ιαπωνία νικώντας την Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα με 6-4, 7-6(3) συνεχίζει ένα υπέροχο σερί, όποτε έφθασε σε προημιτελικά Grand Slam κατέκτησε και τον τίτλο. Έχει συμβεί δύο φορές στο Australian Open (2019, 2021) κι άλλες δύο στο US Open (2018, 2020).

Με break στο τέλος του 1ου σετ, αλλά και με ψυχραιμία στο tie break στο 2ο, η Οσάκα ξεπέρασε το εμπόδιο της Μούχοβα και με τη νίκη της βρέθηκε στο Νο.14 του κόσμου, με τη δυνατότητα να φθάσει μέχρι το Νο.11.

The celebration and the exhale for @naomiosaka! pic.twitter.com/b9nGMZWCpI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Η Τσεχία βρέθηκε με τρεις παίκτριες στα προημιτελικά, αλλά δεν θα έχει καμία στα ημιτελικά, καθώς η Μαρκέτα Βοντρούσοβα εξ αιτίας τραυματισμού στο γόνατο δεν έπαιξε με την Αρίνα Σαμπαλένκα και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα ηττήθηκε από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Οι ημιτελικοί θα γίνουν την Πέμπτη (4/9) τοπική ώρα, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (5/9) για εμάς.

Αρχικά στις 02:00 το πρωί η Αρίνα Σαμπαλένκα θα παίξει με την Τζέσικα Πεγκούλα και θα ακολουθήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Οσάκα και την Ανισίμοβα.