Ο Οζέρ-Αλιασίμ επέστρεψε στα ημιτελικά του US Open

Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ: Η μεγάλη επιστροφή. Κάπως έτσι θα ήταν ο τίτλος του 3ου στη σειρά προημιτελικού στο US Open.
O 25χρονος από τον Καναδά νικώντας τον Άλεξ ντε Μινόρ με 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6(4) προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της ιταλικής αναμέτρησης ανάμεσα στους Γιάνικ Σίνερ και Λορέντζο Μουζέτι, που θα αρχίσει στις 02:00 το πρωί της Πέμπτης (4/9).
Ο Οζέρ-Αλιασίμ έχοντας 51 winners, έναντι των 29 από τον Ντε Μινόρ, πήρε την πρόκριση στον 2ο ημιτελικό της καριέρας του στα Grand Slam, η προηγούμενη ήταν ξανά στο US Open το 2021, τότε είχε ηττηθεί στα τρία σετ από τον μετέπειτα πρωταθλητή, Ντανίλ Μεντβέντεφ.
O Καναδός με την 5η νίκη του στο US Open, έχει κερδίσει 14 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και φιγουράρει πλέον στο Νο.13. Ο Άλεξ ντε Μινόρ έχει εξελιχθεί σε μόνιμο χαμένο των προημιτελικών, αυτή ήταν η 6η ήττα για τον Αυστραλό σε ισάριθμες παρουσίες του στα Grand Slam και η 3η στη Νέα Υόρκη.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του 1ου σετ έπαιξε το break point, που πέτυχε ο Ντε Μινόρ, όταν και προηγήθηκε με 4-3. Στο 8o game «έσβησε» δύο break points, για να κάνει το 5-3 και διατηρώντας το σερβίς του ο Ντε Μινόρ έφθασε στο 6-4.
Ο Ντε Μινόρ με νέο break προσπέρασε με 3-2 στο 2ο σετ, όμως ο Οζέρ-Αλιασίμ το πήρε άμεσα πίσω (3-3), προηγήθηκε με 4-3, με το σετ να πηγαίνει στο 6-6 και στο tie break.
O Οζέρ-Αλιασίμ προηγήθηκε με 4-2, ο Ντε Μινόρ πήρε την πρωτοπορία με 5-4, όμως ο Οζέρ-Αλιασίμ έφθασε στην κατάκτηση της έξτρα διαδικασίας και του σετ με 7-6(7).
Ο Οζέρ-Αλιασίμ με τρία στη σειρά κερδισμένα games ξέφυγε με 4-2 στο 3ο σετ, έφθασε στο 5-3, ο Ντε Μινόρ με break στο 10ο game ισοφάρισε σε 5-5, όμως δέχθηκε break στο 11ο game και ο Οζέρ-Αλιασίμ σερβίροντας έκανε το 7-5.
Ο Ντε Μινόρ μπήκε καλύτερα στο 4ο σετ, ξέφυγε με 4-1 και 5-2 όμως δεν έκλεισε το σετ. Ο Οζέρ-Αλιασίμ ισοφάρισε σε 5-5 και 6-6, για νέο tie break. Αυτό άρχισε με διπλό λάθος από κάθε παίκτη (1-1), με τον Οζέρ-Αλιασίμ να κερδίζει και τους δύο πόντους στο σερβίς του Αυστραλού, προσπερνώντας με 3-2, αλλά με νέο διπλό λάθος έδωσε ελπίδα στον Αυστραλό (4-3).
Όμως ήρθε το... δώρο από τον Ντε Μινόρ, νέο διπλό λάθος (5-3), με τον Οζέρ-Αλιασίμ να φθάνει σε διπλό match point (6-4) κι αμέσως να κλείνει το σετ με 7-6(4) και να εξασφαλίζει την πρόκριση.
