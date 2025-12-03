Ο Γιώργος Μαυρωτάς στο Στρασβούργο για την Επιτροπή Macolin

Ο Γιώργος Μαυρωτάς αναχωρεί για Στρασβούργο για την 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Macolin, όπου θα συζητηθούν μέτρα κατά της χειραγώγησης αγώνων.

Για το Στρασβούργο αναχωρεί την Τετάρτη(3/12) ο γγΑ, Γιώργος Μαυρωτάς όπου θα προεδρεύσει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων. Θα είναι και η τελευταία του Προεδρία στην Επιτροπή, καθότι συμπλήρωσε τον μέγιστο αριθμό των δύο θητειών. Στη συνεδρίαση θα γίνουν εκλογές για τη νέα εκτελεστική επιτροπή, όπου θα είναι υποψήφια από την ελληνική πλευρά, η Μαρία Δημοπούλου, στέλεχος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Επίσης στην 11η συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης θα εγκριθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τα κράτη μέλη της Σύμβασης που αφορούν σε:

(α) τον ορθολογικό στοιχηματισμό (reasonable betting)

(β) τον παράνομο στοιχηματισμό (illegal betting)

(γ) το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (anti-money laundering, AML)

(δ) διακίνηση και προστασία προσωπικών δεδομένων (personal data protection/exchange)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Δίκτυο των Εθνικών Πλατφορμών (Group of Copenhagen) όπου θα γίνουν επίσης εκλογές για την εκτελεστική επιτροπή στην οποία θα είναι υποψήφιος από την Ελληνική πλευρά, ο Αστυνόμος Α’ Ιωάννης Ιακωβίδης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί ενημερωτική ημερίδα με θέματα αντιμετώπισης χειραγώγησης αγώνων και ακροατήριο τα μέλη και τους παρατηρητές (observers) του Δικτύου Εθνικών Πλατφορμών και της Επιτροπής Παρακολούθησης, κατά της διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν από τον κ. Ιακωβίδη βασικά σημεία πρόσφατων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων.