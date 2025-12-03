Ανατροπή σκηνικού με Γκουντάιτις: Δεν έρχεται ΠΑΟΚ και μένει Ρίτας

Tελικά ο Αρτούρας Γκουντάιτις δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, με τη Ρίτας να ανακοινώνει την παραμονή του.

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Αρτούρας Γκουντάιτις. Εκεί όπου όλα έδειχναν πως ο Λιθουανός σέντερ θα αποτελούσε το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στην εποχή Μυστακίδη, αφού βρισκόταν ένα βήμα από τη Θεσσαλονίκη, η Ρίτας ανακοίνωσε την παραμονή του. Μάλιστα έκανε γνωστό και πως γίνεται πλέον αρχηγός της ομάδας.

Ο έμπειρος ψηλός έχει συμφωνήσει προφορικά με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, ωστόσο το deal χάλασε και ο δικέφαλος του Βορρά στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις. Οι Λιθουανοί τον διατήρησαν στο ρόστερ τους.

Στην Euroleague, ο Γκουντάιτις έχει στην καριέρα του 8.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα. Επιπλέον τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό πως και το ενδιαφέρον για τον Καμ Ρέντις δεν προχώρησε, παρά τις αρχικές επαφές.