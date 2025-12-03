Τρομερή κίνηση από τη Νίκη Βόλου, με τους ποδοσφαιριστές της να συμμετέχουν σε προπόνηση τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο!

Η Νίκη Βόλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία συμμετείχε σε προπόνηση του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ «Οι Αργοναύτες».

Η ενημέρωση της Νίκης Βόλου:

«Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, ο προπονητής της ομάδας μας, κ. Κώστας Γεωργιάδης, μαζί με τους ποδοσφαιριστές μας, Άνταμ Τζανετόπουλο, Θανάση Γκαραβέλη και Παύλο Έππα, επισκέφθηκαν το Κλειστό Γυμναστήριο «Βάκης Παρασκευόπουλος», προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία προπόνηση του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ «Οι Αργοναύτες»!

Όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την διαδικασία, έστειλαν το μήνυμα πως ο αθλητισμός είναι η αφετηρία ενός προσβάσιμου κοινωνικού ιστού για όλους και δεσμεύτηκαν πως αυτή η αθλητική συνάντηση θα είναι η αρχή μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ των δύο ομάδων!

Ευχαριστούμε θερμά τους ιθύνοντες των «Αργοναυτών» για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και την φιλοξενία!».