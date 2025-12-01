Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται στην… ευχάριστη θέση υποδοχής παικτών που προέρχονται από τραυματισμούς, έχει όμως να διαχειριστεί και απουσίες.

Μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ NOVIBET, ο Ισπανός προπονητής – με αφορμή το ρόστερ που είχε να διαχειριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και την απουσία επιλογών – ρωτήθηκε για τους τραυματίες και την επιστροφή μερικών εξ’ αυτών. Στην απάντησή του, στάθηκε περισσότερο στην ύπαρξη φόβων υποτροπής οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούν καταλυτικά προς την κατεύθυνση παροχής επιπλέον χρόνου.

Ενόψει του αγώνα Κυπέλλου (3/12, 21:30) με τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένες οι επιστροφές των Φαμπιάνο, Μεντίλ οι οποίοι απουσίασαν λόγω τραυματισμών και δεν χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα δύο παιχνίδια υπό τον φόβο υποτροπής. Ο ίδιος προβληματισμός διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής και του Φρέντρικ Γένσεν καθώς ο Μόντσου εξέτισε την ποινή της μίας αγωνιστικής και υπολογίζεται κανονικά.

Αντιθέτως, εκτός πλάνου είναι οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου δεν υπολογίζονται οι Νοά Σούντμπεργκ, Μιγκέλ Αλφαρέλα οι οποίοι κάνουν θεραπείες.