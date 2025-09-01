Ένα απλό καπέλο στο US Open στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει σάλος στα social media, όταν ο Πολωνός CEO Πιότρ Στσέρεκ άρπαξε από παιδί το αναμνηστικό που του πρόσφερε ο Κάμιλ Μάιχρτσακ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων με τις δηλώσεις του.

Ένα βίντεο από το US Open έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Σε αυτό, ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρτσακ υπέγραφε αυτόγραφα σε αναμνηστικά και πρόσφερε ένα καπέλο σε ένα παιδί. Ωστόσο, ένας άνδρας που βρισκόταν δίπλα άρπαξε το καπέλο και το έβαλε στην τσάντα του, αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκόμενους.

😥 Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! 😡#USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/b1sMb83Wq8 August 29, 2025

Σύντομα, χρήστες των social media αναγνώρισαν τον άνδρα, που αποδείχθηκε πως είναι ο Πιότρ Στσέρεκ, CEO της πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας Drogbruk. Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερο σάλο, με την εταιρεία του να βομβαρδίζεται από αρνητικές κριτικές στο διαδίκτυο και η βαθμολογία της να κατρακυλά κοντά στο 1/5.

Ο ίδιος ο Στσέρεκ, έχοντας κατεβάσει τα προφίλ του από τα social media λόγω της κατακραυγής, αποφάσισε να τοποθετηθεί μέσω ανάρτησης στο φόρουμ Gowork. Ωστόσο, τα λόγια του μόνο λάδι στη φωτιά έριξαν:

«Ναι, πήρα το καπέλο. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το “πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται”. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το παίρνατε. Όσο για το μίσος στο διαδίκτυο, να θυμάστε πως η προσβολή δημόσιου προσώπου έχει νομικές συνέπειες. Τα προσβλητικά σχόλια και οι συκοφαντίες θα εξεταστούν για πιθανή παραπομπή στο δικαστήριο. Ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα», ανέφερε.

Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι πως ο ίδιος ο Μάιχρτσακ αξιοποίησε τη δύναμη των social media για να εντοπίσει τον μικρό του φαν και να του προσφέρει ένα νέο υπογεγραμμένο καπέλο. Έτσι, του χάρισε όχι μόνο το πολυπόθητο σουβενίρ, αλλά και μια προσωπική συνάντηση εκτός court.