Λίγο πριν την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι πρώτες προβλέψεις για τον νικητή του Μουντιάλ 2026 είναι εδώ.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορέσει να κάνει το back to back, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα καταφέρει να συνδυάσει με κατάκτηση το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα... μαθηματικά.

Εν όψει της κλήρωσης της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή (05/12), η Opta δημοσιοποίησε τις πρώτες προβλέψεις του υπερυπολογιστή της για κατάκτηση του πιο βαρύτιμου ποδοσφαιρικού τροπαίου.

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔: Pre-Draw Predictions 📈



Ahead of the FIFA World Cup 2026 draw on Friday 5 December, the Opta supercomputer has produced it’s early predictions for this summer’s tournament in North America.



Here are the results. pic.twitter.com/3Spwslmxrr December 1, 2025

Και σε αυτές πρωταγωνιστεί η Ευρώπη και το... νέο αίμα, οι «διάδοχοι» του Μέσι και του Κριστιάνο. Σύφμωνα με την Opta, αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (17%) του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Μπαπέ και η δική του Γαλλία πάντως ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής (14,1%).

Η Αγγλία των πολλών σταρ και του Τόμας Τούχελ έχει τον... τρίτο λόγο (11,8%) και πίσω της βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή (8,7%). Γερμανία (7,1%) και Πορτογαλία (6,6%) ακολουθούν ενώ... τελευταία και καταιδρωμένη από τα πολύ βαριά ονόματα συναντάμε τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι (5,6%) που παρά το ταλέντο στο γήπεδο και τον Ιταλό στον πάγκο είναι το έβδομο φαβορί.