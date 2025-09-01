Με κυριαρχική εμφάνιση και αψεγάδιαστα ποσοστά στο σερβίς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς «σφράγισε» την πρόκριση στους προημιτελικούς του US Open, επιβεβαιώνοντας ότι ανεβάζει στροφές την κατάλληλη στιγμή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στο φετινό US Open και με κυριαρχική εικόνα απέκλεισε τον Γερμανό Γιαν-Λέναρντ Στρουφ (Νο144) με 6-3, 6-3, 6-2, έπειτα από μόλις μία ώρα και 50 λεπτά. Με τη νίκη αυτή εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά για 64η φορά σε Grand Slam, γράφοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ.

Ο Σέρβος, που έχει ήδη τέσσερις τίτλους στη Νέα Υόρκη, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που φτάνει σε προημιτελικό major σε εννέα διαφορετικές σεζόν. Παράλληλα έφτασε τις 94 νίκες καριέρας στο US Open, δείχνοντας πως η σχέση του με τα αμερικανικά κορτ παραμένει… ιδιαίτερη.

Παρά το ιατρικό τάιμ-άουτ που πήρε λόγω ενοχλήσεων στον δεξί ώμο, ο Τζόκοβιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με 12 άσους χωρίς ούτε ένα διπλό λάθος, ποσοστό 80% στο πρώτο σερβίς (39/49) και 6/8 break points, έφτασε στην όγδοη νίκη του απέναντι στον Στρουφ σε ισάριθμα ματς.

Η αρχή ήταν σαρωτική! Με δύο break και γρήγορο προβάδισμα 4-0, μπήκε σε τροχιά για το 1-0 σετ. Στο δεύτερο σετ, αν και βρέθηκε πίσω με 2-3, αντέδρασε ιδανικά και το μετέτρεψε σε 6-3. Στο τρίτο, ένα γρήγορο 3-0 έφτανε και περίσσευε για να «κλειδώσει» την πρόκριση.

Ο Τζόκοβιτς δείχνει να ανεβάζει στροφές την κατάλληλη στιγμή και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία του τουρνουά, με στόχο ακόμη ένα μεγάλο τρόπαιο.