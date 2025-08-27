O Τζόκοβιτς το... βιολί του και συνεχίζει στο US Open (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να έχασε σετ, αλλά αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να νικήσει τον Αμερικανό, Ζάχαρι Σβάιντα με 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1 για την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open.
O Σβάιντα (Νο.145), τσεχικής καταγωγής κατέκτησε το 1ο σετ στο tie break, όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Τζόκοβιτς. Με break στο 6ο game o Tζόκοβιτς προηγήθηκε με 4-2 κι έκλεισε με 6-3 το 2ο σετ.
Novak Djokovic steadies the ship and sails into R3! pic.twitter.com/34LgoEpMBi— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025
Στο 3ο σετ ο Σβάιντα με break έκανε το 3-1, όμως ο Τζόκοβιτς πήρε τα οκτώ επόμενα games, αλλά και τα 11 από τα 12 τελευταία του αγώνα, για να πάρει το 3ο σετ με 6-3 και το 4ο με 6-1, τελειώνοντας τον αγώνα σε 2 ώρες και 25 λεπτά.
Έτσι έφθασε τις 92 νίκες στο US Open και στις 191 νσε σκληρές επιφάνειες στα Grand Slam (μετρά 99 στο Australian Open), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ.
