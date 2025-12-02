Οι Μαϊάμι Χιτ «έπιασαν» τρομερή απόδοση, τα... έβαζαν από παντού και διέλυσαν τους Κλίπερς στη Φλόριντα με 140-123.

Θα θυμούνται για πολλά χρόνια στο Μαϊάμι την 2η περίοδο του αγώνα με τους Λος Άντζελες Κλίπερς!

Με... συνοπτικές διαδικασίες φρόντισαν να «καθαρίσουν» στεγνά την ομάδα της Καλιφόρνια καθώς μετέτρεψαν το 44-46 υπέρ των Κλίπερς σε... 74-48 έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 30-2 σε διάστημα πέντε λεπτών! Συγκεκριμένα είχε αρχίσει να... βρέχει για τα καλά τρίποντα, με τους Χιτ να ισοφαρίζουν το ρεκόρ ομάδας με περισσότερα εύστοχα τρίποντα σ' ένα ματς έχοντας 24/46!

Ο Νόρμαν Πάουελ «πλήγωσε» για τα... καλά την πρώην ομάδα του έχοντας 30 πόντους με 6/10 τρίποντα, ενώ «βομβάρδισαν» έξω από τα 7.25 μέτρα και οι Αντεμπάγιο (27π., 14ριμπ., 5/8τρ.), Μίτσελ (16π., 4/4τρ.), Χίρο (22π., 4/6τρ.) και Γουίγκινς (22π., 2/3τρ.).

Για τους Κλίπερς οι οποίοι πάνε από το κακό στο χειρότερο με 5-16 ρεκόρ και 2-9 μακριά από το Λος Άντζελες, ο Λέοναρντ είχε 36 πόντους (12/21 σουτ), εκ των οποίων οι 19 στην τελευταία περίοδο, ενώ ο Χάρντεν έμεινε χαμηλά με 11 πόντους και 5 λάθη.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-24, 76-56, 114-82, 140-123.